Ein kleiner Garten Eden: Die Atelier 4e Galerie lädt in den Skulpturengarten 2022 ein

Noch bevor man den eigentlichen Skulpturengarten betritt, werden die Besucher*innen erwartet: die Sitzende, eine 1,45 Meter aus Carrara Marmor gefertigte Skulptur von eindrucksvoller Detailliebe. Mehr als tausend Stunden hat der Künstler Joachim Klar (*1965) an ihr gearbeitet: „Ein echter Kraftakt“, so Klar. Und auch, wenn Buddha bekanntlich ein Mann war, kommt man nicht umhin in dieser blendend weißen Schönheit einen Hauch von Zen zu erahnen.

Im Garten des Ateliers 4e von Joachim Klar und Heike Clement erwarten die Besuchenden dann figurative Skulpturen. Die weitläufige Grünanlage in Nachbarschaft zum Mooswald wird ergänzt durch eine Wasseranlage und schattige Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen und Bestaunen einladen. Mehr als dreißig großformatige Bildhauer-Werke von unterschiedlichen Künstler*innen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum werden gezeigt.

Es sind vielseitige Arbeiten, die ein unterschiedliches Spektrum von Themen und Sujets bedienen. So erkunden die fragilen Werke aus Steinguss von Minu Ghadina (*1959) existentialistische Themen der conditio humana.

Ben Siegel (*1966) hingegen punktet mit einer prominenten „Uschi“ aus UntersbergerMamor, die provokativ die Beine übereinanderschlägt.

Und das Antlitz der „Stehende“ von Robert Metzkes (*1954) aus engobiertem Terrakotta wirkt so lebensecht, dass sich die Betrachtenden zweimal umdrehen müssen, um sich zu vergewissern, dass dort nicht ein Mensch steht.

Das Ensemble des Bildhauers Hans J. Müller wiederum zeichnet eine unverwechselbare Handschrift, die die Trennung von Sockel und Skulptur aufgehoben hat. Müllers Figuren fangen im Block an, ragen darüber hinaus und werden Teil des Steins. Ein inhaltliches Konzept, das mit großer Konsequenz durchgehalten wird.

„Wir wollen ein möglichst breites Spektrum in aktuelle Ausdrucksformen der figurativen Kunst geben“, erklärt Heike Clement. „Die Skulpturen leben vom Licht- und Schattenspiel, das sich nicht nur mit den Jahreszeiten, sondern auch mit den Tageszeiten verändert.“ Jeder Anblick liefere dann einen anderen Einblick in die Werke. „Man entdeckt immer wieder etwas Neues“, schmunzelt Jürgen Klar.

Auch das Atelier 4e spürt die pandemiebedingten Veränderungen. Die Besuchszahlen seien überschaubar und das trotz der weitläufigen Grünanlage, die viel frische Luft und Freiraum bietet. Online gehen wollen sie dennoch nicht, bekräftigt Heike Clement. Uns geht es um das direkte Erleben, die sinnliche Wahrnehmung, die in dem Skulpturengarten steckt. Ohne Publikum fehlt dieser Resonanzkörper und so hoffen beide, dass sie durch gezielte Führungen weitere Interessenten für die Darstellungsmöglichkeiten der figurativen Kunst begeistern können.

Neben dem Skulpturengarten bietet das Atelier 4e auch wechselnde Sonderausstellungen, sowie Konzerte und Lesungen an.

Die Fahrt ins weiträumige Industriegebiet lohnt sich. Den aufmerksamen Zuschauenden erwartet hinter den Pforten der Sitzenden ein kleiner Garten Eden.

Skulpturengarten 2022. Atelier 4e Galerie, Freiburg, Riegelerstr. 4e. Nächste Führung: 23.7., 15 Uhr. Eintritt frei. Bis November 2022.