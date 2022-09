Beim Jazzfestival Freiburg trifft sich die internationale Szene

Das Freiburger Jazzfestival hat sich zum wichtigen Treffpunkt der internationalen Jazzszene entwickelt. Veranstaltet von E-Werk und Jazzhaus Freiburg treffen vom 17.–25. September Neuentdeckungen auf gefeierte Jazzgrößen an verschiedenen Orten in Freiburg. Die Eröffnung gestaltet die Maddis’son Brass Band mit ihrem Powerbrass, der vom Martinstor aus ab 12 Uhr die ganze Innenstadt zum Tanzen bringt. (17.09.) Eröffnet vom Horst Hansen Trio um 20 Uhr folgt am Abend der Minigipfel im Jazzhaus und teilnehmenden Gaststätten im Stühlinger und Sedanviertel/Grün.Ein Highlight sind Carmen Souza & Theo Pascal. Am 19. September, 20 Uhr spielen sie im Gasthaus Schützen ihre jazzige Annäherung an die kreolische Musikkultur. Fleißig improvisiert wird am 20. September, 22 Uhr bei bei der bewährten Jazznight Jamsession im Jazzhaus, im Anschluss an die Hammond Jazz Night.Die Shooting Stars der deutschen Jazzszene, The Jakob Manz Project, kommen am 22. September, 20 Uhr ins FORUM Merzhausen. Erst 20 Jahre, aber schon Landesjazzpreisträger 2022 – Jakob Manz spielt mit seiner Band unbeirrt souligen wie rockigen Jazz.Ein kurdischer Star, die Sängerin Aynur ist am 23. September, 20 Uhr im E-Werk zu hören. Dynamische Impro-Jams zwischen Jazz, Elektronik und Afrobeat spielt die Londoner Band Ill Considered (feat. Tamar Osborn). Am 24. September, 20 Uhr kommen die Musiker*innen zusammen mit dem Londoner Multiinstrumentalisten Neue Grafik ins E-Werk.Am 25. September, 14 Uhr gibt es einen Jazznachmittag in der Urachstraße in der Mittelwiehre. Für jeden ist etwas dabei: von Duos bis zum zwölfköpfigen Saxophonorchester, von Vocal Jazz bis Gipsy Swing, von melodischen bis zu schrägen Klängen. Am Abend zeigt das Kommunale Kino um 19 und 21.30 Uhr den Musikfilm „Summer Of Soul“ über das Harlem Cultural Festival 1969, das auch als „Black Woodstock“ bekannt wurde.Schließlich darf auch ein Highlight nicht vergessen werden. An drei Abenden, vom 19.–21. September, findet im Rahmen des Jazzfestivals der 8. Internationale Pianowettbewerb im E-Werk und Jazzhaus statt. Die Besonderheit: Das Publikum selbst darf über die Gewinner*in mitbestimmen.

Weitere Infos: www. jazzfestival-freiburg.de