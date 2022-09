Klimaschutzpreis „Climate First“ und Naturschutzpreis der Stadt Freiburg: Bis zum 13. November bewerben!

Im kommenden Jahr vergibt die Stadt Freiburg wieder den Klimaschutzpreis „Climate First“ und den Naturschutzpreis. Der Klimaschutzpreis ist mit 11.000 Euro dotiert und zeichnet ambitionierte und innovative Projektideen in den Bereichen Klimaschutz, Energiesparen, erneuerbare Energien und Verkehr aus – insgesamt sind beide Preise in diesem Jahr mit 16.000 Euro dotiert.

Wettbewerbsbeiträge können in Freiburg ansässige Firmen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen einreichen, aber auch Bürger*innen, Vereine, Verbände, Schulklassen und –gruppen. Neben neuen Projekten können auch laufende oder abgeschlossene Projekte honoriert werden. Der Naturschutzpreis ist mit 5.000 Euro dotiert und würdigt außergewöhnliche Leistungen im Naturschutz. Hier sind vor allem Freiburger Vereine, Verbände, Schulen, Unternehmen und einzelne Personen angesprochen.

Interessierte können sich ab sofort bis zum 13. November unter www.freiburg.de/umweltpreise bewerben. Über die Vergabe der Preise entscheidet eine unabhängige Jury unter der Leitung von Umweltbürgermeisterin Christine Buchheit. Ihr gehören Mitglieder des Gemeinderats und mehrere Umweltschutzverbände an. Verliehen werden die Preise am 10. Februar 2023 im Rahmen der GETEC Freiburg.

Bewerbungs frist endet am Freitag, den 13. November. Ausschreibungsunterlagen und Richtlinien zu beiden Preisen auf www.freiburg.de/umweltpreise