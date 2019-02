Kunst | Januar 2019 | von Redaktion

Banksys zerstörtes Werk „Love is in the Bin“ im Museum Frieder Burda in Baden-Baden

Kunst aus dem Schredder

Statt einem ganzen Bild bekam eine europäische Sammlerin nur ein halbes. Vor ihren Augen zerschnitt ein als Bilderrahmen getarnter Schredder Banksys Werk „Girl with Balloon“ in kleine Streifen, zumindest zu einer Hälfte, die andere steckt bis heute im Bilderrahmen fest. Unter dem Namen „Love is in the Bin“ ist das Bild nun im Museum Frieder Burda in Baden-Baden zu sehen.

© Sotheby’s, © Banksy

Die Aktion war von dem Street-Art-Künstler so geplant. Ein klarer Beleg für dessen Bestreben, das eigene Kunstwerk immer wieder in Frage zu stellen. Gleichzeitig keine schlechte Werbestrategie. In sehr kurzer Zeit wurde das Bild, wenn nicht schon sehr bekannt, weltberühmt.

Die Ausstellung in Baden-Baden ist die weltweit erste seit der „Entstehung“ des Werks und wird vier Wochen, vom 5. Februar bis 3. März, im Museum zu besichtigen sein. Im Anschluss an die Präsentation in Baden-Baden geht das Werk in die Staatsgalerie Stuttgart.

Nicht nur wird das Bild über ein speziell entwickeltes Konzept präsentiert und inszeniert, sondern auch von einem Symposium begleitet. Dort soll erörtert werden, wie Banksy die Strategien des Kunstmarkts torpediert, deren Dynamik aber auch beflügelt. Die Inszenierung wiederum versucht Rücksicht auf Banksys demokratischen Zugang zur Kunst zu nehmen. Nach Banksy besitzt schließlich niemand die Kunst. Wer sie sich eigen machen will, bekommt sie nur in Fetzen.

Die direkte Auseinandersetzung mit dem Bild soll dessen Ikonenstatus begreifbar machen, aber auch die Hintergründe und Intentionen in Banksys Werk überhaupt. Schließlich ist die Kunstwelt selbst zu befragen, die diese Bedingungen erst schafft.

Was: Ausstellung des Werks “Love is in the bin” von Banksy

Wann: 5. Februar bis 3. März 2019, Di-So, 10-18 Uhr

Wo: Museum Frieder Burda, Lichtentaler Allee 8B, 76530 Baden-Baden

Web: www.museum-frieder-burda.de

Symposium:

Was: Vortrag „Die Banksy-Story“: Vom „Girl with Balloon“ zu „Love is in the Bin“. Banksys performatives Update. Mit Ulrich Blanché

Wann: 7. Februar, 19 Uhr

Wo: Museum Frieder Burda, Lichtentaler Allee 8B, 76530 Baden-Baden



Was: Gesprächsrunde “Talking Banksy: Banksys Attacke auf den Kunstbetrieb / Kunstmarkt”

Wann: 14. Februar, 19 Uhr

Wo: Kongresshaus Baden-Baden, Augustaplatz 10, 76530 Baden-Baden