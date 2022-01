Ausschreibung für FINTA+ Musiker*innen: Gewinne ein professionelles Songproducing, eine Live-Video-Session oder einen Recording Day!

Das Netzwerk Music Women* Baden-Württemberg, die Band Willman und das Tonstudio Studio Session One schreiben gemeinsam „Pimp your next release“ aus – hier können Musiker*innen und Bandleader*innen ein professionelles Songproducing, eine Live-Video-Session oder einen Recording Day gewinnen, um der eigenen Musik den letzten Schliff zu verpassen. Bewerben dürfen sich bis zum 15. Januar Bandleader*innen und Solo-Musiker*innen, deren Wohnsitz in Baden-Württemberg ist sowie ausschließlich FINTA+ (Frau, Nichtbinär, Trans, Inter und Agender) –Personen. Warum nur FINTA+ Personen? FINTA+ sind in der professionellen Musiklandschaft, in den Charts und auf Bühnen immer noch stark unterrepräsentiert – und das, obwohl viele darunter talentierte Musiker*innen sind. Ein Grund dafür sind die strukturellen Hürden des Musikbusiness. Durch dieses Projekt möchten die Beteiligten zu mehr Sichtbarkeit von FINTA+ Personen beitragen.

Eine Jury bestehend aus Music Women* Baden-Württemberg, der Band Willman und dem Studio Session One wird am Ende 3 Gewinner*innen auswählen. Bewirb dich bis einschließlich 15. Januar unter www.sessionone.de/bewerbung

Bei Fragen, schicke eine Mail an: ausschreibung@musicbwwomen.de