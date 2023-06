Ausschreibung: Bands für den „Minigipfel“ und „Jazz im Park“ des Jazzfestivals 2023 gesucht

Das Jazzfestival Freiburg, gemeinsam organisiert vom E-Werk Freiburg und dem Jazzhaus, findet in diesem Jahr vom 16.-24. September statt. Für die Auftaktveranstaltung, dem sogenannten „Minigipfel“ am 16. September, können sich noch Bands bewerben, die diesen Abend musikalisch mitgestalten möchten.

Der Minigipfel findet auch in diesem Jahr in verschiedenen Kneipen im Stühlinger und im Sedanviertel/Grün statt. Wer Interesse daran hat, an diesem Abend mitzuwirken, sollte Folgendes beachten:

Stilrichtungen: Jazz, Blues, Soul, Acoustic Pop, Folk und Singer-Songwriter etc.

Repertoire sollte für 3 Sets à 40 – 45 Minuten reichen

Der technische Aufwand sollte möglichst gering sein

Die Formation sollte maximal 3 – 4 Bandmitglieder haben, da es in den Kneipen nur begrenzt Platz gibt

Für „Jazz im Park“, den Jazznachmittag im Colombi Park am 24. September, 14-17 Uhr werden vorwiegend rein akustisch spielende Bands, die möglichst komplett ohne Verstärker (Strom) spielen können, gesucht.

Bewerbungen mit einer Kurzbeschreibung und einem Demo (MP3/Link etc.) an:

E-WERK Freiburg e.V.

Jérémy Schenk

schenk@ewerk-freiburg.de