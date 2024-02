Artist Talks: Otobong Nkanga in der Fondation Beyeler (Livestream)

Die Fondation Beyeler lädt in Kooperation mit UBS am 29. Februar, 19-20 Uhr zu einem Künstlerinnengespräch mit Otobong Nkanga ein. Otobong Nkanga gehört seit einigen Jahren zu den auffallendsten Künstler:innen unserer Gegenwart. 1974 in Kano, Nigeria geboren, begann Otobong Nkanga ihr Kunststudium an der Obafemi Awolowo University in Ile-Ife, Nigeria, und setzte es später in Paris an der Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts fort. Das Werk der Bildenden Künstlerin war bereits in großen Einzelausstellungen zu sehen, darunter im Museum of Contemporary Art, Chicago (2018), im Berliner Martin-Gropius Bau (2020) und 2021 im Kunsthaus Bregenz. Daneben war sie an zahlreichen internationalen Ausstellungen wie der documenta 14 (2017) oder der Venedig-Biennale (2019) beteiligt. In der Sammlung der Fondation Beyeler ist sie seit 2022 unter anderem mit vier grossformatigen Tapisserien vertreten. Im lockeren Gespräch mit Theodora Vischer, Chief Curator der Fondation Beyeler, wird Nkanga über ihr künstlerisches Schaffen sprechen.

Der Talk wird per Livestream auf ubs.com/artisttalks/otbongnkanga übertragen, so dass er für ein breites Publikum zugänglich ist.