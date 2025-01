Artefakte und schwarze Koffer: Das Kulturwerk T66 zeigt aktuelle Arbeiten des Schweizer Kunstkollektivs Protoplast

Im Rahmen der Ausstellungsreihe curator’s choice begrüßt das Kulturwerk T66 das Schweizer Kunstkollektiv Protoplast, das in den Räumen der Talstraße 66 in Freiburg neue Arbeiten präsentieren wird.

Protoplast besteht aus drei anonymen Teammitgliedern; man erkennt sie an den schwarzen Koffern, die sie immer bei sich tragen – und der im übrigen auch das ikonische Logo der Gruppe prägt. Gegründet wurde Protoplast 1990 aufgrund der Frage nach dem „zeitgemäßen, menschlichen Unternehmen“. Ausgehend von dieser Fragestellung wurde zunächst das Programm der imaginären Produkte vorgestellt und bis 2009 von Protoplast entwickelt, präsentiert und abgeschlossen. Das aktuelle Programm, die Generierung von Artefakten, begann 2010. Artefakte sind, so das Wörterbuch, Bildstörungen in der Computertechnologie, eine fehlerhafte Kausalität in der Diagnostik oder auch menschlich Erschaffenes in Kultur, Geschichte und Archäologie. Jene Artefakte können aus protoplastischer Sicht nur persönlich erlebt werden, weshalb bewusst auf Worte, Texte und Abhandlungen zu den Arbeiten verzichtet wird.

Arbeiten von Protoplast waren zuletzt auch in der Kunsthalle Basel, im Kunsthaus Pasquart, im The Pool Art Space Düsseldorf oder in der Galerie Sammlung Amann zu sehen. Im T66 wird das Kunstkollektiv drei grässliche Kisten und zehn vehemente Ölbilder präsentieren.

curator’s choice: Protoplast. Kulturwerk T66, Talstraße 66, Freiburg. Do, Fr, So von 13-17 Uhr. Freier Eintritt. Bis 23.02.25