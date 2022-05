“Alkohol macht Häuser hohl” – Electro-Pop-Duo Willman startet Awareness-Kampagne

6,7 Millionen Deutsche trinken Alkohol in gesundheitlich riskanten Mengen. Die Folge: Jedes Jahr sterben allein in Deutschland knapp 74.000 Menschen an Alkoholkonsum. Mit einer Awareness-Kampagne setzt sich das Freiburger Electro-Pop-Duo Willman im Rahmen der “Aktionswoche Alkohol” vom 14. bis 22. Mai mit Fragen rund um das Thema Alkoholkonsum auseinander und will zum offenen Dialog einladen. Neben der Veröffentlichung des Songs “Alkohol” mit Musikvideo haben Willman eine Tour durch Kliniken, Jugendhäuser und Clubs in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geplant sowie zahlreiche Aktionen auf Instagram.

Zur Vorbereitung auf diese Kmapagne suchte das Duo nach Musik, die sich kritisch mit dem Thema Alkoholkonsum auseinandersetzt – leider erfolglos. Nun hat sich Willman dieser Aufgabe selbst angenommen und einen Song geschrieben, der die Folgen von Alkoholmissbrauch für Betroffene aber auch deren Angehörige in den Fokus rückt. Die Single “Alkohol” erscheint am 13. Mai mit einem Streichersatz des Cellisten Niklas Hardt. „Wir alle kennen Menschen, die das ein oder andere Glas zu viel trinken und winken das eher ab, sprechen nicht darüber. Warum eigentlich? Da stimmt etwas nicht. Wir wollen für das Thema sensibilisieren. Wenn wir als Gesellschaft wegschauen, sind wir Teil des Problems“, erläutert das Duo seine Beweggründe.

Im Rahmen der Kampagne ist Willman am 21. Mai, 18 Uhr im Jazzhaus zu sehen. Gefördert wird das Projekt im Impulsprogramm „Kultur trotz Corona“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.