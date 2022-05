Chronisches Fatigue-Syndrom (CFS): Aktion am 12. Mai lässt öffentliche Gebäude in Freiburg blau erleuchten

Myalgische Enzephalomyelitis (ME), auch bekannt unter dem Namen Chronisches Fatigue-Syndrom (CFS) oder ME/CFS, ist eine schwere chronische und bislang nicht heilbare Multisystemerkrankung, die zu einem hohen Grad körperlicher Behinderung sowie einer sehr niedrigen Lebensqualität bei den Betroffenen führen kann. In Deutschland sind etwa 250.000 Menschen erkrankt, schätzungsweise über 60 Prozent der Betroffenen sind arbeitsunfähig. Ein Viertel aller Patient*innen kann das Haus nicht mehr verlassen, viele sind bettlägerig und auf Pflege angewiesen. Trotz dessen ist ME/CFS eine bislang vergessene Krankheit, deren Erforschung durch Covid-19 und Long-Covid neue Dringlichkeit erhält.

In Freiburg sind laut statistischen Hochrechnungen 700 Menschen betroffen. Obwohl ME/CFS bereits 1969 von der WHO als neurologische Erkrankung einklassifiziert wurde, werden Betroffene oft falsch behandelt, teils sogar belächelt. Auch in der Forschung gibt es derweil nur wenig Studien zu ME/CFS in Deutschland. Durch Corona und vor allem Long-Covid rückt die Erkrankung ME/CFS jedoch langsam in den Fokus der medialen, politischen und gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. In Deutschland muss laut Schätzungen der Charité Berlin davon ausgegangen werden, dass sich die Zahl der ME/CFS-Betroffenen durch Long-Covid um ca. 100.000 erhöht – und mit jeder künftigen Coronawelle werden es mehr. Nach der neuesten EPILOC-Studie der vier baden-württembergischen Universitätskliniken leiden mehr als ein Viertel der Coronainfizierten (26,5%) nach einem halben Jahr noch an Long-Covid-Symptomen (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.14.22272316v1). Gleichzeitig zeigen weitere Studien, dass ca. die Hälfte der Long-Covid-Erkrankten die Diagnosekriterien für ME/CFS erfüllen (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.06.21249256v1).

Um auf Myalgische Enzephalomyelitis (ME) aufmerksam zu machen und den Betroffenen Gehör zu verschaffen, werden weltweit in der Nacht vom 12. Mai auf den 13. Mai öffentliche Gebäude blau beleuchtet. In Freiburg und Umgebung beteiligen sich folgende Institutionen: Das Freiburg Stadttheater, das Haus der Graphischen Sammlungen, das Hohlbeinpferdchen, die Galerie Kralewski, die Stadtapotheke in Emmendingen sowie der Turm der Kreuzkirche. Weitere Infos: https://mecfs-freiburg.de