Absage: Papa Roach & Hollywood Undead in Freiburg

Das für den 20. Juni 2023 geplante Konzert in Freiburg in der SICK–Arena muss leider aufgrund unvorhergesehener Umstände, die außerhalb der Kontrolle der Künstler liegen, abgesagt werden. Das Konzert am 19. Juni 2023 in Bremen im Pier 2 ist von der Absage nicht betroffen und wird wie geplant stattfinden. Alle anderen europäischen Termine finden ebenfalls wie geplant statt. Bereits gekaufte Tickets für Freiburg können dort, wo sie gekauft werden, zurückgegeben werden. Papa Roach & Hollywood Undead sowie der Veranstalter C² Concerts bedauern die notwendige Absage sehr.

Bildquellen Papa Roach Konzert muss abgesagt werden: Foto: Papa Roach