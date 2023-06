Mädchenkantorei am Freiburger Münster erzielte beim 11. Deutschen Chorwettbewerb den 2. Preis in der Kategorie „Kinderchor bis 16 Jahre“

Am Sonntag hatte die Mädchenkantorei bereits den Gottesdienst in der Propsteikirche Basilika St. Clemens musikalisch mit der Messe in Es von Josef Rheinberger und einer Motette von Rupert Lang musikalisch mitgestaltet, wo sie an der Orgel von Regionalkantor und Basilkaorganist Francesco Bernasconi begleitet wurden. Im Anschluss sang die Mädchenkantorei ihr bis auf das Pflichtstück rein geistliches Wettbewerbsprogramm in einer Matinée. Neben den erfolgreichen Auftritten war die Chorfahrt von inspirierenden Begegnungen mit anderen Chören und beeindruckenden musikalischen Erlebnissen geprägt, die sicher unvergessen bleiben.