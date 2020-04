Kunst | April 2020 | von Redaktion 9 Kunstobjekte im Sedanquartier und Im Grün Kunst erleben trotz geschlossener Museen? Im Sedanquartier und im Grün sind von nun an 9 Kunstobjekte zu entdecken, die zu einem Kunstspaziergang an der frischen Luft einladen. Vom November 2019 bis Ende Januar 2020 warteten die 9 Skulpturen auf der Liegewiese„Kunst im Faulerbad e.V.“ auf ihren großen Auftritt im Rahmen der 900-Jahrfeier der Stadt Freiburg. Jetzt sind die 9 Skulpturen an ihren vorgesehenen, jeweiligen Standorten im Sedanquartier und Im Grün aufgestellt und können dort besichtigt werden. Ein Parcours-Plan führt zu den einzelnen Standorten, wo die jeweiligen Arbeiten jeweils mit einem QR-Code versehen sind, über den man mit Hilfe des Smartphones alle Infos zu den Arbeiten und historischen Hintergründen entdecken kann.

Die teilnehmenden Künstler sind Bernd Goering, Alois Landmann, Dietrich Schön, Jörg Siegele, Heinz Treiber, Ralf Weber und Peter Zimmermann.

