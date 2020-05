Kultour | April 2020 | von Redaktion Tanz in den Mai! © promo

Präsentiert, moderiert und musikalisch gestaltet wird der Stream von Tom Gaebel, auch genannt der “deutschen Frank Sinatra”, der sein erfolgreiches Online-Konzertformat “Gestatten, Gaebel!” hierfür zur Verfügung stellt.

Ziel dieser besonderen Veranstaltung ist es, den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, digital einen besonderen Abend mit einer riesigen Online-Community zu verbringen. Heute Abend darf zu dem exzellenten Sound der großen Swing-Klassiker im eigenen Wohnzimmer getanzt und gefeiert werden. Da der alljährliche Tanz in den Mai ein fester Bestandteil für viele Tanzbegeiserte ist, haben sich zu diesen besonderen Zeiten zahlreiche Tanzschulen zusammengeschlossen, um den Menschen auch in Zeiten der Corona-Krise einen besonderen Abend zu ermöglichen. Hierzu wird es am Donnerstag, dem 30. April ab 20:15 Uhr einen Livestream unter dem Motto "DisTanz in den Mai" geben, zu dem im heimischen Wohnzimmer getanzt und gefeiert werden kann.

