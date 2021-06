Die Bad RagARTz 2021, eine der renommiertesten Freiluftausstellungen weltweit, ist noch bis 31. Oktober 2021 zu bestaunen. Während dieser Zeit verwandeln sich der Kurort Bad Ragaz und – erstmals in der Geschichte der Ausstellung – auch das idyllisch gelegene Valens im Taminatal in eine Landschaft voller Skulpturen. Ergänzend findet im Alten Bad Pfäfers das ebenso beliebte Festival der Kleinskulpturen statt.

Rund 80 Künstler*innen aus zahlreichen Ländern zeigen um die 400 Skulpturen. Das Motto lautet heuer „Distanz schärft den Blick“. Ursprünglich inspiriert vom „Weltanschauungsmodell“ des bekannten deutschen Künstlers Ottmar Hörl hat der Slogan in den letzten Monaten einiges an Tragweite gewonnen.

Kunst hilft, Distanzen zu überbrücken, zu verringern. Zuversichtlich zeigen sich deshalb in diesen für alle nicht einfachen Tagen die Organisatoren Esther und Rolf Hohmeister: „Einmal mehr ist die Kunst der Lichtblick und ein hoffnungsvolles Zeichen für eine Zukunft voller Kreativität, Gemeinsamkeit und Freude“.

Die Kunstwerke bereichern den sozialen Raum im Sarganserland für mehrere Monate. Auf der Liste der Kunstschaffenden finden sich illustre Namen wie Don Porcaro (USA), Xhixha Helidon (Albanien), Christina Wendt (Schweiz), Liu Yonggang (China), Samuel Salcedo (Spanien), Mahmoud Obaidi (Irak) oder Christel Lechner (Deutschland). Auch der Freiburger Künstler Reiner Seliger stellt bei der 8. Schweizerischen Triennale der Skulptur in Bad Ragaz und Valens Skulpturen aus.

An der Bad RagARTz 2021 gibt es keine Türe und keinen Eintritt. Man braucht nur die Bereitschaft, der Kunst auf Schritt und Tritt begegnen zu wollen. Hinter dem Engagement des Ehepaars Hohmeister steht die Idee, Kunst aus Museen ins Freie zum Publikum zu bringen. Events wie DorfART oder die zahlreichen Kunstführungen bereichern die Skulpturenschau in diesem Jahr.

„Distanz schärft den Blick“, 8. Schweizerische Triennale der Skulptur in Bad Ragaz und Valens. Bis 31. Oktober 2021. Weitere Infos: www.badragartz.ch