Der internationale Klavierwettbewerb „Concours Géza Anda“: Anton Gerzenberg gewinnt 1. Preis

Alle drei Jahre wird der Concours Géza Anda in Zürich ausgerichtet, bei dem 36 Kandidat*innen aus aller Welt teilnehmen. Der Contest wurde im Andenken an den berühmten ungarisch-schweizerischen Pianisten Géza Anda von seiner Frau Hortense Anda-Bührle gegründet. Dieses Jahr fallen das 15. Jubiläum des anspruchsvollen Wettbewerbs und der 100. Geburtstag des Namensgebers zusammen.

Ziel des Wettbewerbs ist die Förderung des internationalen Pianist*innennachwuchses. Dafür verpflichtet sich die Géza Anda Stiftung, neben dem für solche Wettbewerbe üblichen Abschlusskonzert und Preisgeld, zu einem dreijähriges Mentoring. Die Gewinnenden werden von der Stiftung in ihrer Arbeit begleitet und bekommen Auftrittsmöglichkeiten vermittelt. International bekannte Preisträger*innen sind unter anderem Hisako Kawamura (2003) Nikolai Tokarew (2006) oder Kim da Sol (2012).

In vier Runden müssen sich die Teilnehmenden bewähren: Dem Vorspiel, dem Rezital, dem Mozart-Semifinal und dem Finale. Kulisse waren dieses Jahr das Musikkonservatorium in Zürich, das Stadthaus Winterthur und die Tonhalle Maag in Zürich. Die internationale Jury, vertreten von Gerhard Oppitz, Ricardo Castro, Zlata Chochieva, Vladimir Felstman, John Fiore, Andreas Haefliger, Pietro de Maria, Rena Shereshevkaya und Antti Siirala, bewertet die Jungpianist*innen. Dabei geht es zum einen um das Repartoire und Können des Nachwuchses, zum anderen um Flexibilität und das gekonnte Reagieren auf spontane Änderungen.

Die Gewinner des diejährigen 15. internationalen Klavierwettbewerbs sind für den ersten Preis Anton Gerzenberg (1996, Deutschland), für den zweiten Preis Julian Trevelyan (1998, Großbritannien) und für den dritten Preis Marek Kozák (1993, Tschechische Republik). Daneben wurde der Liszt-Bartók Preis für die beste Interpretation eines Liszt oder Bartók Werkes an Mihály Berecz (1997, Ungarn), der Mozart-Preis für die beste Interpretation eines Mozart-Stückes, sowie der Publikumspreis an Julian Trevelyan (1998, Großbritannien) und der Hortense Anda-Bührle Preis für vielversprechende künstlerische Leistung an Giorgi Gigashvili (200, Georgien) verliehen.

Weitere Infos zum Wettbewerb, den Preisträger*innen und die diesjährigen Konzerte gibt es auf der Webseite der Stiftung: www.geza-anda.ch/de