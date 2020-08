60 Jahre aka-Eigenproduktionen – Open Air Kino im Mensagarten

Der aka-Filmclub zeigt in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Kino Freiburg am 11. August, 21:30 Uhr im Mensagarten einige Eigenproduktionen auf 8 sowie 16 mm. In 60 Jahren hat der aka-Filmclub einige Streifen produziert und Freiburger Klassiker geschaffen. Gezeigt werden an diesem Abend unter anderem Wege unter Schatten (1958), Die Wahrheit wird Euch frei machen (1981/82), Die unnötige Bewegung (Produktionsjahr unbekannt) und gegebenenfalls die Klavier-zerstörung in der Tangente (1963) und Zuviel ist zuviel (70er/80er).

Mit dem Open-Air-Kino im Mensagarten möchte der aka-Filmclub den Zuschauer*innen Filmspaß trotz der coronabedingt verschobenen aka-Festivalwoche bieten. Diese wird im Rahmen der Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum auf den Sommer 2021 verschoben, dort werden u.a. aka-Klassiker im Hörsaalkino gezeigt, historische Filmaufnahmen im Uniseum präsentiert und es wird ein wanderndes Open-Air-Kino geben.

Dienstag, 11. August, 21:30 Uhr, Open-Air-Kino im Mensagarten

Freier Eintritt, Spenden Willkommen