Foto-Aktion zum Tag des offenen Denkmals

Die Deutsche Stiftung für Denkmalschutz (DSD) lädt auch in diesem besonderen Jahr zur Teilnahme am großen Fotowettbewerb zum Tag des offenen Denkmals ein. Ob bei einem entspannten Spaziergang oder den alltäglichen Erledigungen – überall begegnen dem aufmerksamen Auge historische Bauwerke und Grünanlagen, die die Umgebung prägen und in einen historischen Kontext setzen. Denkmäler sind jedoch nicht nur Statuen berühmter Persönlichkeiten; auch alte Fachwerkhäuser oder Gebäude aus der Gründerzeit besitzen einen historischen wert, der diese zu einem Denkmal macht.

Fotoobjekte gibt es also jede Menge, jetzt heißt es nur noch Smartphone oder Kamera zücken und das richtige Objekt bei einem Erkundungsspaziergang durch die Nachbarschaft ablichten. Das Denkmal-Foto kann dann unter www.tag-des-offenen-denkmals.de hochgeladen werden. Sie können Ihren Denkmalschnappschuss natürlich auch bei Instagram mit den Hashtags #tagdesoffenendenkmals und #denkmalschnappschuss veröffentlichen.

Einsendeschluss ist der 13. September, der Tag des offenen Denkmals. Unter den Teilnehmer*innen wählt eine Jury der Deutschen Stiftung Denkmalschutz die fünf eindrucksvollsten Denkmal-Schnappschüsse aus und veröffentlicht die Fotos in der November-Ausgabe von Monumente, dem Magazin für Denkmalkultur in Deutschland. Vorher wird der/die Gewinner*in aber bereits persönlich informiert. Details zu Bildqualität, Teilnahmebedingungen und Bildrechten finden Sie unter www.tag-des-offenen-denkmals.de.