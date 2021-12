20 Jahre Orchestergemeinschaft Seepark: Gala-Konzert “Back to the Future”

Im Jahre 2001 beschlossen die beiden Freiburger Vereine, der Musikverein Betzenhausen-Bischofslinde und der Musikverein Freiburg-Mooswald ein gemeinsames Orchester zu gründen. Ziel war es, mit einer größeren Anzahl Musiker*innen ein stabileres und höheres musikalisches Niveau zu erreichen. Das hat sehr gut funktioniert und so durfte die Idee in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. Heute besteht die Orchestergemeinschaft Seepark aus einem Hauptorchester mit über 65 aktiven Musiker*innen, einem großen Jugendorchester und einer eigenen Musikschule. Am Samstag, 11. Dezember, 19:30 Uhr findet nun das große Gala-Konzert unter dem Motto „Back to the Future“ im Bürgerhaus am Seepark statt. Das Programm ist begeisternd und verspricht einen mitreißenden Abend voller Musik, durch den die über 85 aktiven Musiker*innen der Orchestergemeinschaft Seepark unter ihren Dirigenten Tobias Kalt und Michael Schönstein führen werden.

Weitere Infos: www.orchesterschule-freiburg.de Karten unter: info@orchestergemeinschaft.de oder Telefon: 0761 – 8 58 97 (Michael Kott)