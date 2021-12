zusammen erzählen – Erzählcafé mehrsprachig interkulturell

Nach einer langer Corona-Pause und einem neuen Standort startet das Erzählcafé endlich wieder am 9. Dezember, 19 Uhr im “zusammen kaffee” im Haus der Jugend. Du erzählst gern Geschichten? Du möchtest andere Menschen kennenzulernen und aus ihren spannenden Leben erfahren? Hier wird ein offener Raum geboten, in dem Du Geschichten aus Deinem Leben teilen und anderen dabei lauschen kannst, wie sie aus ihrem spannenden Leben erzählen. Die Erzählprofis, Ami Kal und Kathinka Marcks. begleiten den Abend und ermöglichen es den Beteiligten, auch mit wenigen Worten oder in der eigenen Herzenssprache Geschichten zu erzählen.

„zusammen erzählen“ findet einmal im Monat am Donnerstag um 19 Uhr statt und ist eine Kooperation von Nomadische Erzählkunst e. V. und zusammen leben e. V. , gefördert von Kulturamt Freiburg und Amt für Migration und Integration.

Bildquellen Erzählcafé: copyright: Kathinka Marcks