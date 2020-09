1250-Jahr-Feier der Fauststadt Staufen: Flugaktion “Verweile doch du bist so schön”

Am Freitag, den 18. September, findet zwischen 16:30 Uhr und 18 Uhr über Staufen eine Flugaktion von Prof. Michael Klant anlässlich des 1250-jährigen Staufener Stadtjubiläums statt. Es werden weiße, halb transparente Buchstaben mit einem leicht abgewandelten Text aus Goethes “Faust II” durch den Luftraum schweben und eine neue Art der Begegnung des literarischen Klassikers ermöglichen.

Es ist die erste Bannerkunstaktion in dieser Region seit dem “Florida Sky Piece” vor 21 Jahren. Neugierige sind dazu eingeladen, das spannende Startmanöver, den Flug selbst oder das Finale mit dem Abwurf des Banners neben dem Haus der Modernen Kunst/Galerie K in Staufen-Grunern zu beobachten.

Start: 16:30 Uhr am Flugplatz Bremgarten

Flugroute: Burgruine Staufen und Umgebung

Pilot: Sven Knorr

Finale: Abwurf des Banners: 17:55 Uhr / Wiese neben der Galerie K, Haus der modernen Kunst

Ballrechter Str. 19 • 79219 Staufen–Grunern / www.galerie-k.art

Weitere Infos unter: www.michaelklant.de