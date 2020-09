Kunsttage Basel: 4 Tage Kunst an 44 Orten

Bereits am 17. September starteten die ersten Kunsttage Basel , die noch bis zum 20. September einen beeindruckenden Einblick in die Vielfalt der Kunstlandschaft Basels gewähren. In diesem Jahr beteiligen sich zahlreiche Museen, Galerien, Ausstellungsräume, sowie Projekte im öffentlichen Raum an der Gestaltung der Basler Kunsttage. In den Mittelpunkt soll die moderne und zeitgenössische Kunst gerückt und für ein breites Publikum erlebbar gemacht werden.Die Kunststadt Basel stand durch die Covid-19-Pandemie vor großen und einschneidenden Herausforderungen. Als Reaktion fanden sich die drei Initiator*innen Carlo Knöll (Galerie Knöll), Daniel ​Kurjakovi​ć (Kunstmuseum Basel) und Petra Sigg (Freunde des Kunstmuseums Basel) zusammen, um eine institutionsübergreifende Aktion ins Leben zu rufen: die Kunsttage Basel. Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Kunstwelt Basels zu revitalisieren und Kunstliebhaber*innen, sowie Kunstneulingen einen Eindruck dieser Vielfalt zu bieten.In diesem Sinn finden an über vierzig Standorten in vier Tagen Veranstaltungen, Projekte und Präsentationen statt, beginnend in der Basler Innenstadt, bis hin zum Dreispitz-Areal in Münchenstein.