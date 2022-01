Zwischenutzung des DELPHI_space/gvbk bis Ende März verlängert

Der Delphi_space, ein Kunst-, Kultur- und Informationszentrum, das 2019 in Freiburg ins Leben gerufen wurde, konnte in Kooperation mit dem Institut für Angewandte Lebensfreude und gefördert durch das Land und die Stadt, im November vergangenen Jahres das Zwischennutzungsprojekt DELPHI_space/gvbk in der Bismarckallee 18-20 realisieren. Auf rund 300 Quadratmetern veranstaltet der Delphi_space dort seit nunmehr 2 Monaten kostenlose und kunstvermittelnde Veranstaltungen, darunter Ausstellungen und Führungen, Performances, Filmvorführungen und eine partizipative Schreibwerkstatt. Etwa 40 solcher Veranstaltungen konnten bereits realisiert werden – die Annahme und Resonanz des Publikums sowie der Künstler*innen war groß und positiv. „Über 50 Künstler*innen haben in den letzten 2 Monaten bei uns ihre Arbeiten gezeigt, von Malerei, über Fotografie, Film, Tanz, Musik, bis hin zu Installationen und Performances. Ausnahmslos allen konnten wir Honorare zahlen, was uns und unseren Förderern wichtig war, um ihre Arbeit wertzuschätzen“, führt John Massoud, Mitglied des Delphi e.V., aus.

Aktuell zu besuchen ist die Ausstellung „HEIDEGGER’S VALLEY OR TECHNE & THE 3 FOOLS“ der beiden Berliner UdK-Künstler*innen Elisa Jule Braun und Moritz Stumm. Im Mittelpunkt dieser besonderen Schau steht eine Videoarbeit. Zu sehen ist ein dreiköpfiger Höllen-CEO, eine skurrile Mischung aus Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg sowie die von ihm erschaffene KI „Techne“. Ein neues Silicon Valley soll in der schwäbischen Kleinstadt Meßkirch entstehen – im Dialog mit schwäbischen Narren und dem wiedergeborenen Philosophie-Bot „Hightekker“ bewegt sich dieses visuelle Werk zwischen Ernst und Humor und wirft Fragen zum Umgang mit Technologie, Entwicklung und Tradition in den Raum. Weitere Objekte und Installationen der Künstler*innen ergänzen „HEIDEGGER’S VALLEY OR TECHNE & THE 3 FOOLS“ und laden Besuchende dazu ein, gemeinsam mit „Hightekker“ über unsere Zukunft zu philosophieren.

Die Zwischennutzung der Bismarckallee soll auch als Vorbild für zukünftige Projekte dienen. „Ziel war es unter anderem, die Kunst- und Kulturlandschaft in Freiburg zu bereichern und ein nachhaltiges Konzept zur kulturellen Nutzung von Leerstand zu entwickeln“, erklärt John Massoud die Vision dahinter. Das Projekt war zuerst bis Ende Januar vorgesehen – vergangene Woche wurde die Zwischennutzung um 2 Monate verlängert, sodass der DELPHI_space/gvbk noch bis Ende März kunstvermittelnde Formate präsentieren kann.

Weitere Infos: www.delphi-space.com/gvbk