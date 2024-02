„Zwischen Risiko und Sicherheit: Den digitalen Wandel gestalten“: Impulsvorträge & Workshop im ZKM

Der digitale Wandel schreitet voran und ändert unser Leben so schnell wie kaum etwas zuvor. Was sind mögliche Risiken des digitalen Wandels, insbesondere der künstlichen Intelligenz? Wie viel Sicherheit ist überhaupt möglich? Diese Fragen beschäftigen Wissenschaft und Öffentlichkeit derzeit mit neuer Dringlichkeit. Das ZKM | Karlsruhe und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Universität Mannheim und die Universität Tübingen laden am 15. Februar dazu ein, zu diesen Themen ins Gespräch zu kommen.

Sicherheit im digitalen Raum und das daraus resultierende Vertrauen sind Voraussetzung dafür, die Chancen der Digitalisierung bestmöglich nutzen zu können. Reale Gefahren und Verunsicherung können nicht nur technische Innovation gefährden, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Herausforderungen sind in diesem Fall vielseitig und reichen von Deep Fakes bis zu Angriffen auf technische Infrastruktur. Das Thema der Cybersicherheit gehört daher zu den Querschnittsaufgaben aller größeren Digitalisierungsstrategien.

Die Veranstaltung „Zwischen Risiko und Sicherheit: Den digitalen Wandel gestalten“ stellt mit Impulsvorträgen und Gruppendiskussionen eine Auswahl eben dieser Themen zur Diskussion: von den Auswirkungen von ChatGPT, Fake News bis hin zu IT-Sicherheit und Kryptografie. Um diesen Wandel gut zu gestalten, müssen Wissenschaft und Politik verstehen, was unterschiedlichste Gruppen der Gesellschaft erleben und benötigen.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, ab 20 Uhr sind die Teilnehmer:innen zu einem Umtrunk eingeladen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, ab 16 Uhr die Ausstellung „Digilog N° 3. Aber ist es sicher ?/ But Is It Safe?“ kostenfrei zu besuchen.