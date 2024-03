„Ziegenwiese“ gewinnt Pitch 2024 der Freiburger Bürgerstiftung

Der Pitch der Freiburger Bürgerstiftung hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zum Szenetreffen engagierter Freiburger Bürger:innen und Initiativen sowie interessierter Stifter:innen entwickelt. Am 11. März fand nun der diesjährige Pitch statt. Gewonnen hat das unterhaltsame Schaulaufen von 18 höchst unterschiedlichen Initiativen der Verein Ziegenwiese in Zähringen mit seinen vielfältigen Angeboten für Kinder. Die Initiative wurde auch mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Platz zwei ging an die Initiative „We talk Freiburg“, die zur Kommunalwahl das Projekt „The Roast of“ plant, bei dem Kandidat:innen sinnbildlich gegrillt werden sollen.

Der gleiche Preis ging an das Projekt Acrobatic rituals, das zeitgenössischen Zirkus mit Laien präsentieren will. Ausgezeichnet wurden zudem noch Soup in the Park (auch Platz zwei beim Publikum) und beneFit. In den Reigen der externen Preisstifterinnen hatte sich neben der Oberle Stiftung, die ein Buchprojekt der Frauenteestube in Schallstadt auszeichnete, erstmals auch die Prediger-Stiftung. Deren Preisgeld ging zu gleichen Teilen an Projekte des Ernährungsrates (Wie macht Essen unabhängig) und eine Initiative für Mehrsprachigkeit und interkulturelle Bildung.

An diesem Abend wurden zudem Förderungen von 7.000 Euro fest zugesagt. Auch war zu beobachten, dass sich am Rande der Veranstaltung vielfältige Gespräche zwischen ehrenamtlich Engagierten und Stifter:innen ergaben, die zum Teil bereits in zusätzliche Unterstützungen mündeten.



Weitere Infos: www.freiburger-buergerstiftung.de