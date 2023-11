Zelt-Musik-Festival: Tokio Hotel kommt 2024 nach Freiburg

Das Zelt-Musik-Festival Freiburg bestätigte heute, dass Tokio Hotel am 23. Juli 2024 auf der Zirkuszelt-Bühne des ZMF stehen wird. Tokio Hotel hat im Laufe der letzten 20 Jahre mehrere Alben veröffentlicht, darunter „Zimmer 483“, „Humanoid“ und „Kings of Suburbia“. Jedes Album zeigte eine Weiterentwicklung des Sounds und der kreativen Vision der Band. So haben sie es geschafft, sich immer wieder neu zu erfinden und ihre Musik an die aktuellen Trends anzupassen, ohne dabei ihre Identität zu verlieren. Die Entwicklung von Tokio Hotel wird besonders deutlich, wenn man die erste Single der Band und Kult-Hit von 2005 „Durch den Monsun“ mit der neu interpretierten Version von 2020 vergleicht. „Damit hat sich ein Kreis geschlossen“, sagt Tom Kaulitz. „Wir haben darauf zurückgeschaut, wo wir eigentlich herkommen und was seitdem passiert ist.“

Tickets sind ab 1. Dezember, 10 Uhr auf www.zmf.de erhältlich.