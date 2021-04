Yosemite National Park und der Schwarzwald – „EUREKA! Ländle Meets California“ im Carl-Schurz-Haus (22. April, 19 Uhr)

In den USA sind Nationalparks schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts etabliert und ein beliebter Ausflugsort. Der Yosemite National Park wurde 1864 unter Naturschutz gestellt und umfasst eine Fläche von 1200 Quadratmeilen. Dort lassen sich eindrückliche Wasserfälle, tiefe Täler und Riesenmammutbäume bestaunen. Dazu beherbergt der Nationalpark mehr als 400 verschiedene Tierarten. Shelton Johnson ist Ranger im Yosemite National Park in Kalifornien. Seit 1994 arbeitet er im National Park und begegnete dort bereits bekannten Personen wie Barack Obama oder campte gemeinsam mit Oprah Winfrey. Die ersten Erfahrungen mit der Natur sammelte Johnson jedoch in seinen Kindertagen in Deutschland. Dort entdeckte er den Schwarzwald und die Alpen.

Am Earth Day, den 22. April, trifft Shelton Johnson auf Simone Stübner. Sie ist die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit im Nationalpark Schwarzwald. In Deutschland gibt es die Tradition der Nationalparks erst seit den 1970ern, auch wenn es vorher schon Naturschutzgebiete gab. Stübner war Teil des Austauschprogramms für deutsche Ranger und konnte dadurch den Yosemite National Park besuchen. Dieser Besuch beeindruckte sie zutiefst und inspirierte ihre weitere Arbeit. Im Gespräch mit Shelton Johnson und Simone Stübner soll es um Klimawandel, Wanderlust und Anekdoten aus dem Leben im Nationalpark gehen.

Moderiert wird die Zoom-Veranstaltung ab 19 Uhr von Allison Wildman. Anmeldung unter: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0od-6trz0iHt0s_NetKXh7Q7uMRypwznZt.