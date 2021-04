Den Letzten beißen die Hunde! – Freiburger-Diskurse Webinar zur Finanzierung von Kommunen (22. April, 19 Uhr, kostenfrei)

Wer ist verantwortlich? Und viel wichtiger: wer zahlt? Die Gemeinden und Kommunen sind häufig Geldgeber wenn es um Finanzierung geht. Nicht selten wird diese Aufgabe von Bund und Länder an sie abgegeben und gleichzeitig wird von ihnen bestellt. Doch vielen Gemeinden fehlt das Geld an allen Enden und gerade in der Corona-Krise geht das Rinnsal des Geldhahns in ein Tropfen über. Doch was muss sich ändern? Dieser Frage geht der Verein Freiburger-Diskurse gemeinsam mit seinen Gästen am 22. April nach. Geladen sind die Fraktionsvorsitzende der SPD und Vorsitzende der Kulturliste des Freiburger Stadtrates Julia Söhne, der Sozioökonom und Sozialwissenschaftler Dr. Günther Grunert und Dr. Christian Person, welcher als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich „Public Policy“ der TU Darmstadt in den Forschungsschwerpunkten öffentliche Finanzen, Kommunalfinanzen und -verwaltung tätig ist. Gemeinsam werden sie die Finanzierungsfragen der Kommunen und des Bundes erörtern. Denn um zu wissen was sich ändern muss, muss erst die aktuelle Lage begutachtet werden.

Der Verein Freiburger-Diskurse verfolgt mit solchen Veranstaltungen das Ziel, eine fundierte Meinungsbildung zu ermöglichen. Diese ist die Basis auf der ein Meinungsaustausch in der Öffentlichkeit stattfindet und damit für eine funktionierende Demokratie wesentlich. Ganz nach dem Motto: Wer Bescheid weiß, kann aktiv mitwirken. Mitglieder des Freiburger-Diskurse e.V. sind Interessierte Freiburger*. Laut der Webseite sind damit „alle Menschen gemeint, die mitreden wollen – unabhängig von Geschlecht oder allem anderen“, ganz im demokratischen Sinne.

Das Webinar „Den Letzten beißen die Hunde!“ ist kostenfrei und findet am 22. April um 19 Uhr statt. Wer möchte kann gerne eine Spende da lassen, damit es weitere solcher Veranstaltungen geben kann. Das geht ganz einfach über Paypal an kontakt@freiburger-diskurse.de oder als Überweisung an das Spendenkonto DE 87 680 900 00 00 41 33 190 9.

Mehr Informationen zum Verein finden unter: www.freiburger-diskurse.de und zur Anmeldung für das Webinar geht es hier: https://attendee.gotowebinar.com/register/8667774930321410828?source=Reminder.