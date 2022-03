Noch bis Ende März 2022 zeigt das Haus der Natur die Sonderausstellung „Metamorphosen. Wundersame Verwandlung im Reich der Insekten“, die einen neuen Blick auf diese Tiere wirft: Unterm Elektronenmikroskop vergrößert, zeigen Bilderpaare die Verwandlung von der Larve bis zum fertig entwickelten Insekt – der Unterschied könnte in den meisten Fällen kaum krasser sein.

Der Fotograf Oliver Meckes und die Biologin Nicole Ottawa haben Insekten wie Marienkäfer und Stechmücken unter dem Rasterelektronenmikroskop 1400-fach vergrößert. Ein Bild zeigt das Larvenstadium, das andere das fertig entwickelte Insekt (Imago). Die Fotos ziehen die Blicke auf sich, aber weitere Informationen zum jeweiligen Tier, zum Thema Insekten und Metamorphose, zur Entstehung der Aufnahmen sowie zum Team Meckes und Ottawa laden zum Verweilen ein. Da die Rasterelektronenaufnahmen die Insekten bis zur Unkenntlichkeit vergrößern, werden ihnen außerdem auf Bannern zum Vergleich Bilder derselben Insekten gegenübergestellt, wie wir sie mit unserem menschlichen Auge wahrnehmen. So haben Sie Wespen, Schmetterlinge & Co. garantiert noch nie gesehen.

„Metamorphosen. Wundersame Verwandlung im Reich der Insekten“. Haus der Natur Feldberg, Di bis So, 10-17 Uhr, in den Schulferien in Baden-Württemberg täglich. Eintritt frei. Bis Ende März 2022. Weitere Infos: www.haus-der-natur-feldberg.de