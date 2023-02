Winter adé: Almut und Ludwig Quaas im depot.K

Mehr als ein Ersatz: Ursprünglich war für den Termin Anderes geplant im depot.K, das einzeln oft ausgestellte Künstlerpaar Quaas kann aber mit einem gemeinschaftlichen Projekt einspringen.

Ludwig zeigt neue Arbeiten seiner aktuellen Serien tönerner abstrakter Gebilde, aus Hand und Fingern fast assoziativ geformt, wenig gesteuert, beseelt von dem Gedanken durch die nachfolgende Hochtemperatur-Glasur und Farb-Brände auf eine Meta-Ebene zu zielen. Im Saal-Text heißt es: „Bei den abstrakten Arbeiten sind für mich trotz der Schwere des Materials Leichtigkeit, ‚Schwerelosigkeit‘, Bewegung und Erstarrung, Glätte und Zerklüftung, sowie Wellen und Schwingungen charakteristisch. Ein Motiv meiner Arbeiten ist die Transposition von Tönen in Ton im Sinne einer materialisierten haptischen Musik.“ Klänge liegen in der Luft.

Almut Quaas erweitert das schon in zurückliegenden Jahren traktierte Sujet der Winter- und Gebirgsbilder neu. Wie Stillleben fasst sie sie auf: Nahezu Surreales umschwirrt die Alpenlandschaften. Die Zeit scheint stillzustehen, die Gedanken schweifen hinweg von dem eigentlich so dynamischen Landschaftsprospekt. Ruhe, Linienführung, Wolkengewirr und Felsformationen, Horizonte bannen starr den Blick. Konkretion und Abstraktion oszillieren – im Bild wie den Betrachter-Sinnen. Und der ehedem omnipräsente Schnee ist gerade eben noch da. Als sei‘s ein Déjà-vu. Skulptur und Malerei in spannendem Dialog also.

Almut & Ludwig Quaas: „Malerei und Skulptur“.depot.K, Lehener Str. 30, Freiburg. Di–Fr, 16–18 Uhr; Sa–So, 15–17 Uhr. Bis 19.03.2023.