(Wieder)Eröffnungswochenende der Buchhandlung zum Wetzstein mit vielen Veranstaltungen

Die Buchhandlung zum Wetzstein in der Salzstraße 31 feiert vom 29. April bis 1. Mai ein (Wieder)Eröffnungswochenende, das zugleich Startschuss für zukünftige Veranstaltungen in der bekannten Freiburger Buchhandlung ist. Gemeinsam mit dem Verleger Thedel von Wallmoden und seinen Autor*innen Susanne Fritz und Kai Weyand beginnt am 29. April, 20 Uhr die „Wallstein Werkstatt. Wie Bücher gemacht werden.“

Einen Einblick in das Deutsche Literaturarchiv in Marbach gewährt hingegen am 30. April, 14 Uhr das Gespräch „Ein Blick ins Archiv. Ist das deutsche Literatur oder kann das weg?“ mit Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach und Kai Uwe Peter, Präsident der Deutschen Schiller Gesellschaft. Weiter geht’s um 16 Uhr mit „Mein Zeitgeist. Philosophieren vor dem Ende des Lebens“, ein Gespräch zwischen dem Philosoph Rainer Marten und seinem Lektor Lukas Trabert. Den Abschluss macht eine Lesung um 18 Uhr mit anschließendem Gespräch der ukrainischen Autorin und Übersetzerin Natalka Sniadanko zu ihrem Werk „Der Erzherzog, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde.“

Am 1. Mai startet dann um 11 Uhr eine Matinée mit Lesung von Uli Winterhager u.a. mit Texten von Heinrich von Kleist. Sebastian Pini begleitet die Lesung am Kontrabass.

Zum Abschluss des Eröffnungswochenendes lädt die Zoom-Diskussion „Zur Zukunft des Lesens. Buchhandel im digitalen Zeitalter“ ein. Diskutieren werden Bundesminister a.D. Peter Altmeier, Hochschuldozentin Ursula Töller und Literaturblogger Uwe Kalkowski.

Karten erhalten Sie in der Buchhandlung zum Wetzstein. Weitere Infos: zum-wetzstein.de