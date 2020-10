“Weltoffenheit, Respekt und Toleranz” / Kunstprojekt der Offenen Freiburger Kinder- & Jugendarbeit

In Kooperation mit insgesamt zwölf Jugendtreffs organisierte die Offene Freiburger Kinder- und Jugendarbeit ein kreatives Projekt unter dem Titel Weltoffenheit, Respekt und Toleranz. Ziel des Projekts: der Blick über den kulturellen Tellerand und das Entwickeln von gegenseiitgem Verständnis und Respekt. Kreativität und gestalterische Arbeit wurde in diesem Rahmen als Medium genutzt, das die Teilnehmer*innen dazu motivierte und inspirierte, sich untereinander über verschiedene Kulturen auszutauschen und diese Gedanken dann gemeinsam kreativ umzusetzen. So konnten die Kinder und Jugendlichen Gemeinsamkeiten erkennen und sich über Unterschiede bewusst werden. Fremde Werte und Gebräuche wurden ebenso thematisiert wie die Ausübung unterschiedlicher Religionen. Das Anderssein des Gegenübers wurde transparenter und damit entstand Verständnis füreinander. Das Resultat: Fremdes macht nun nicht mehr Angst, sondern kann als Bereicherung des eigenen Lebens erkannt und genutzt werden.

Während dieses Prozesses entstanden Kunstwerke die für das Miteinander und gegen Rassismus, Diskriminierung und Hetze werben. Auf Großwerbeflächen in zentralen Lagen, auf Litfasssäulen, in Geschäften und Jugendzentren wird eine Auswahl dieser Werke im Rahmen des Stadtjubiläums noch bis Ende Oktober zu sehen sein. Die Originale sind bis Ende des Monats in der Stadtteilbibliothek Haslach ausgestellt. Finanziell unterstützt wird die Aktion von der Stadt Freiburg, sowie im Rahmen des Programms „Demokratie Leben“ des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend.

Bildquellen Stolz präsentieren hier die jungen Haslacher eine der von ihnen und anderen Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Projektes “Weltoffenheit, Respekt und Toleranz” gestalteten Großwerbeflächen. Diese wurden eigens an exponierten Flächen in der Stadt errichtet.: Promo