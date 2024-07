Weltklasse Musik im Dom St. Blasien: Internationale Domkonzerte starten im Juli

Im Juli und August laden die internationalen Domkonzerte wieder nach St. Blasien ein. Das erste Konzert findet am 16. Juli (17.15/20.15 Uhr) statt: Eiko Maria Yoshimura spielt Werke u.a. von Georg Böhm, Johann S. Bach und César Franck. “Sacred” heißt das neue Programm des Jazzchor Freiburg, das am 20. Juli, 20.15 Uhr aufgeführt wird. Bernhard Marx, Titularorganist am Dom St. Blasien, spielt am 23. Juli (17.15/20.15 Uhr) Bachs Praeludium Es-Dur im Stil der französischen Ouvertüre als Eröffnung. Der Jubilar Claude Bénigne Balbastre (300. Geburtstag) wird mit lustigen Variationen über französische Lieder gewürdigt.

Ein musikalisches Programm des Philharmonia Chor Stutt­gart, inspiriert vom himmlischen Leuchten und Johannes Keplers Planetenmelodien, lockt am 27. Juli, 20:15 Uhr in den Dom. Romantik aus Österreich, USA und Frankreich erklingt am 30. Juli (17.15/20.15 Uhr) mit Hans-Jürgen Studer, der erstmals in St. Blasien konzertiert.

Das preisgekrönte Ensemble Latvian Voices aus Riga gastiert am 3. August, 20.15 Uhr und präsentiert baltische Volksweisen. Jean-Christophe Geisers Konzert am 6. August (17.15/20.15 Uhr) beginnt mit der berühmten Passacaglia und Fuge c-moll von J. S. Bach. Zum Abschluss ein bekannter Ohrwurm: Carillon de Westminster (mit dem Glockenschlag des Big Ben) von Louis Vierne.

Das Repertoire des weltberühmten Octavians Vokalensemble umfasst geistliche und weltliche A-cappella-Werke: von den Anfängen der Mehrstimmigkeit bis zum zeitgenössischen Jazz und Pop. Zu hören am 10. August, 20.15 Uhr. Dr. Ennio Cominetti spielt am 13. August (17.15/20.15 Uhr) Werke von u.a. Vivaldi, J. S. Bach, Léon Boellmann und Percy E. Fletcher.

Zu einem Konzert für und mit Kindern lädt das JazzQuartett baff! am 17. August, 17 Uhr ein. Viel Romantik aus Frankreich und Belgien, dazu ein modernes Werk von Gaston Litaize erwartet Besuchende am 20. August (17.15/20.15 Uhr) mit Didier Hennuyer.

Drei Blöcke mit jeweils einer Komposition von Tomas Luis de Victoria, H. Schütz, A. Bruckner und Arvo Pärt begeistern am 24. August, 20.15 Uhr mit dem Chor Consonans, der Sänger:innen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich vereint.

Bernhard Marx gestaltet am 27. August (17.15/20.15 Uhr) ein Programm aus Barock, Romantik und Moderne. Opernkomponist Puccini (100. Todestag) wird mit zwei charmanten Stücken (Largo, Marsch und Walzer) für die Orgel gewürdigt. Romantische Musik aus Frankreich, Italien und eigene Bearbeitungen von Liszt erklingen mit Prof. Dr. Stefano Molardi am 3. September (17.15/20.15 Uhr).

