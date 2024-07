Welterschöpfungstag 2024: Podiumsdiskussion zum Thema „Wald im Klimawandel“ im Kolleg St. Sebastian in Stegen

Der Welterschöpfungstag macht uns bewusst: In Deutschland sind die uns zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen im Jahr 2024 bereits im Juli „erschöpft“. Wie in jedem Jahr veranstaltet die Katholische Akademie Freiburg aus diesem Anlass einen Aktionstag, der ein besonderes Thema in den Mittelpunkt stellt.

In diesem Jahr findet der Welterschöpfungstag in Zusammenarbeit mit dem Kolleg St. Sebastian in Stegen statt, wo sich Schüler:innen und Lehrer:innen zusammen mit Fachleuten und dem Team der Katholischen Akademie einen Tag lang mit dem Thema Wald im Klimawandel beschäftigen. In einer öffentlichen Podiumsdiskussion am 17. Juli; 13.15 bis 15.15 Uhr im Kolleg St. Sebastian in Stegen geht es um Auswirkungen der Klimakrise auf den Wald und seine Bedeutung für Klimaschutz und Biodiversität. Die Expert:innen diskutieren Herausforderungen und Lösungsansätze zwischen Waldnaturschutz, Forstwirtschaft und Holzproduktion. An der Diskussion nehmen teil: Prof. Dr. Ulrich Schraml, Direktor der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Simone Beck, Fachbereichsleitung Wald und Naturschutz, Nationalpark Schwarzwald, Johannes Probst, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Zürich und Jerg Hilt, Geschäftsführer der Forstkammer Baden-Württemberg.

Die Podiumsdiskussion veranstaltet die Katholische Akademie/Junge Akademie in Zusammenarbeit mit der Diözesanstelle für Schöpfung und Umwelt, dem Kolleg St. Sebastian und der Musella-Stiftung für eine sozial-ökologische Zukunft.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter www.katholische-akademie-freiburg.de