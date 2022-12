Weihnachten mit Herz: Weihnachtspäckchenaktion der AWO und Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau

Zum 13. Mal möchte die AWO und die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau alten Menschen, die oft nur eine geringe Rente haben und denen, die alleine sind, mit einem Weihnachtspäckchen eine Freude bereiten. Noch bis 15. Dezember können Schuhkartons mit Weihnachtspräsenten bestückt und in den Geschäftsstellen sowie im FinanzZentrum der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau abgegeben werden.

Auch in der Geschäftsstelle der AWO-Freiburg (Sulzburger Str. 4), werden Weihnachts­päckchen für die Aktion zu den gängigen Bürozeiten entgegengenommen. Die Päckchen erhalten Bewohner:innen der AWO-Seniorenwohnanlagen und Pflegeheime sowie Senior:innen, die von den ambulanten Diensten der beiden AWO-Kreisverbände in Freiburg und Emmendingen sowie den AWO-Ortsvereinen Denzlingen, Emmendingen und Waldkirch betreut werden.

In den Geschäftsstellen der Sparkasse liegen die Aktionsflyer aus, ebenso vorgefertigte Überweisungsträger für Geldspenden. Weitere Infos: www.awo-freiburg.de

