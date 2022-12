Korallen im Klimastress: Ausstellung „Das Meer beginnt vor der Haustür“ im EWS Store

Korallensterben ist längst kein unbekannter Begriff mehr. Mit dem klimabedingten Anstieg der Meerestemperaturen und der fortschreitenden Verschmutzung der Ozeane sterben immer mehr Korallenriffe ab. Nicht nur ästhetisch ist das Verschwinden dieser einzigartig bunten Unterwasserlandschaften ein Verlust: Korallenriffe gehören zu den artenreichsten und empfindlichsten Ökosystemen der Welt, dessen Artenreichtum mit dem des tropischen Regenwaldes vergleichbar ist – kaum ein anderes Ökosystem verfügt über einen so großen Tierreichtum wie die Korallenriffe, darunter finden z.B. mehr als 1000 verschiedene Fischarten in den Korallenriffen eine Heimat. Zugleich sind sie sehr empfindlich, sodass auch nur eine kleine Abweichung, wie z.B. eine erhöhte Wassertemperatur, zur Korallenbleiche und Absterben führen kann.

Das Klimanetzwerk Riegel hat nun die Ausstellung „Das Meer beginnt vor der Haustür“ konzipiert, in der die Ökologie und Entstehung von Korallenriffen ebenso wie die Ursachen ihrer Zerstörung beleuchtet werden. „Das Meer beginnt vor der Haustür“ nimmt zudem den weiten Weg von den Schwarzwaldflüssen bis zu den Ozeanen unter die Lupe und zeigt, dass der Klimawandel sowie die Verschmutzung von Flüssen und Meeren ihre Ursprünge auch hierzulande nehmen.

„Das Meer beginnt vor der Haustür“, Store der Elektrizitätswerke Schönau, Bismarckallee 10, Freiburg. Bis 28. Februar 2023.