Waldgeister des Jazz: Das schottische Fergus McCreadie Trio im FORUM Merzhausen

Vielfach preisgekrönter Jazz aus Schottland wird im Rahmen des Jazzfestivals Freiburg im FORUM Merzhausen am 21. September, 20 Uhr zu hören sein. Fergus McCreadie gehört zu den vielversprechendsten jungen Jazzpianisten und wurde 2022 mit dem JazzFM Award als Instrumentalist des Jahres ausgezeichnet. Das Fergus McCreadie Trio kreiert ein einzigartiges Zusammenspiel aus Jazz und schottischer Volksmusik, inspiriert von den immergrünen Landschaften seines Landes. Ihr aktuelles Album „Forest Floor“ erreichte die Spitze der britischen Jazz- und Blues-Charts und gewann den Scottish Album of the Year Award.

Zu den Stärken des Trios zählt die Vereinigung harter wie zarter Klänge. So können McCreadie und seine Clanbrüder im Geiste rockiger Piano-Dreier wie The Bad Plus ordentlich Alarm schlagen, zugleich spinnen die Musiker aber auch höchst filigrane Klangwelten, wovon das impressionistische „Morning Moon“ und das Album-Titelstück „Forest Floor“ zeugen. Wie freundliche Waldgeister locken die drei Schotten ihre Hörerschaft unters Blätterdach, wo man sich gern zum akustischen Waldbaden niederlässt.

Tickets: reservix.de / forumjazz.de