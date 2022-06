Im dritten Saisonkonzert der Konzertreihe klangwerk LIED schlagen die Sopranistin Katharina Persicke sowie die Freiburger Schriftstellerin Daniela Engist in ausgefallener Weise die Brücke zwischen Musik und Literatur, am Flügel begleitet von Nicholas Rimmer. Das Programm des Konzerts am 3. Juli, 17 Uhr im Humboldtsaal handelt von Sehnsucht, Begehren und Erinnerungen an vergangene Liebschaften. Mit Chansons, Songs und Liedern spannt es den Bogen von den 1930er Jahren bis in die Gegenwart. Von Kurt Weill bis Francis Cabrel, von Francis Poulenc bis ZAZ. Karten: reservix.de

Bildquellen Von Kurt Weill bis Francis Cabrel, von Francis Poulenc bis ZAZ: Konzertreihe klangwerk LIED am 3. Juli: Foto: pixabay