Freiburger 24h-Lauf für Kinderrechte im Juni

Der Freiburger 24h-Lauf für Kinderrechte findet wieder am 25. und 26. Juni statt und verbindet Sport mit sozialem Engagement. Startschuss ist um 16 Uhr im Seepark-Stadion. Ziel des Freiburger 24h-Laufes ist es, auf die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 aufmerksam zu machen und die zentralen Themen Kinderrechte sowie den Kinderschutz in die Öffentlichkeit zu tragen. Die erlaufenen Spendengelder fließen daher zu 100 Prozent an lokale Kinder- und Jugendprojekte.

Die teilnehmenden Teams (10-50 Personen) können in einer frei einteilbaren Staffel laufen, walken, gehen und auch rollstuhlfahrend teilnehmen. Insgesamt muss jedes Team 24 Stunden am Stück auf der 400-Meter Bahn im Freiburger Seepark-Stadion seine Runden drehen – gemeinsam oder einzeln. Einzelpersonen, Firmen, aber auch Schulen können mit ihren Schüler*innen und Lehrer*innnen Teams aufstellen. Jedes Team spricht seine Unterstützer und Sponsoren selbst an. Diese können sich mit einem festen Betrag oder einer dynamischen Spende, z.B. 0,10 Euro pro Runde, beteiligen.

Weitere Infos: www.24hlauf-freiburg.de