Allgemein | April 2020 | von Redaktion

Vermittlerin zwischen Autor und Verlag

© Promo

Mit gerade einmal zwei bekannten Autorinnen erfüllte sich Beate Riess 2010 einen Traum. Sie gründete in Freiburg ihre eigene Literatur-agentur. Der Sprung ins kalte Wasser hat sich gelohnt. Die ehemalige Lektorin und Programmleiterin eines Kinderbuchverlags beschäftigt heute zwei Mitarbeiter und hat 44 Autorinnen und Autoren unter Vertrag. Den Wandel auf dem Buchmarkt hat sie hautnah miterlebt und erfahren, dass Agenten als Vermittler zwischen Verlagen und Autoren immer wichtiger werden.

„Der Buchmarkt ist in den letzten zehn Jahren noch schnelllebiger geworden. Als Agentin ist man da für die Autoren eine Art Wegweiser im Dschungel der Verlage“, sagt Beate Riess. Wichtige Dienstleistung ist, den passenden Verlag für ein Manuskript zu finden. Zugleich sind die Anforderungen an die Autoren gestiegen: „Es werden heute nahezu perfekte Stoffe und Romanplots erwartet. Ein Roman muss so gut ausgearbeitet sein, dass er zum jeweiligen Genre passt, sonst hat man mit dem Angebot keinen Erfolg“, weiß die Agentin. Das erhöhe nicht zuletzt die Erwartungen an die Agentur. Konzepte und Leseproben müssen optimal vorbereitet werden, um die Chancen für den Autor zu erhöhen. War eine Vermittlung erfolgreich, geht es um die Verhandlung der Vertragskonditionen, bei denen auch das E-Book berücksichtigt wird, welches parallel zur gedruckten Ausgabe erscheint.

Die Basisarbeit der Fullservice-Agentur spielt sich im Büro im Freiburger Stadtteil Stühlinger ab. Hier werden Manuskripte und Konzepte gesichtet, Verträge zwischen Autoren und Verlagen ausgearbeitet, Abrechnungen kontrolliert. „Wenn man in dieser Branche einen Standort wie Freiburg wählt, muss man allerdings flexibel sein und viel reisen. Wichtig für die Arbeit ist ein tragfähiges Netzwerk. Dazu gehören gute Kontakte zu Verlagen und natürlich zu Autoren, wie auch zu anderen Agenturen“, sagt Beate Riess. Die großen Buchmessen sind als Kontaktbörse ein Muss. Frankfurt, Leipzig und Bologna stehen als feste Termine in ihrem Reiseplaner.

Die Kinder- und Jugendliteratur ist ein Bereich von Beate Riess. Zu den Autorinnen der ersten Stunde gehört unter anderem Antonia Michaelis, deren Bücher weltweit gelesen werden. Eine der Sternstunden der Agentur war 2016 die Verleihung des Jugendliteraturpreises an Peer Martin für seinen Roman „Sommer unter schwarzen Flügeln“. Nicht minder freut sich Beate Riess, wenn ihre Autorin Margit Auer mit den Bänden aus der Reihe „Die Schule der magischen Tiere“ regelmäßig die Bestsellerliste erobert und es bis auf die Leinwand schafft (Kinostart ist Ende 2020.) Die Belletristik ist ein weiterer Schwerpunkt, mit dem sich die Freiburger Literaturagentur einen Namen machte. Zugute kommt ihr dabei, dass der Markt für literarische Unterhaltung und Krimis ständig nach guten Autoren sucht, und Vermittler gefragt sind, die diese mit den passenden Verlagen zusammenbringen. Einen Sonderstatus nimmt hier die Regionalliteratur ein. So versteht es sich von selbst, dass ihre Agentur auch Autorinnen und Autoren aus dem Schwarzwald betreut.

Weitere Infos: www.litag-riess.de