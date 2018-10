Verlosung | September 2018 | von Redaktion Verlosung: Paul Panzer in der Sick-Arena Paul Panzer steht seit mehr als 13 Jahren für pure Comedy. In seinem neuen Programm „Glücksritter…vom Pech verfolgt!“ wird er nun philosophisch. Der Kultur Joker verlost Tickets für die Show am 27. Oktober in der Freiburger Sick-Arena. © Promo Was ist Glück? Wo ist es zu finden und was muss man anstellen, damit es bleibt? Nach Themen wie Freizeitwahn, Weltrettung und Evolution nimmt sich Paul Panzer seinem neuen Programm „Glücksritter…vom Pech verfolgt!“ einem höchst philosophischen Thema an. Der Komiker kennt natürlich die vermeintlichen Antworten und verspricht nichts weniger als eine phantastische Reise zum eigenen Selbst. Der Kultur Joker verlost 3 x 2 Karten für Paul Panzer in der Freiburger Sick-Arena am Samstag, 27. Oktober 2018 um 20 Uhr. Um zu gewinnen, schicken Sie einfach eine Mail mit dem Stichwort „Paul Panzer“ an: gewinnspiel@kulturjoker.de. Nennen Sie bitte auch Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, damit wir Sie über Ihren Gewinn benachrichtigen können. Einsendeschluss: Mittwoch, 10. Oktober 2018. Viel Glück! Datenschutz-Hinweis: Ihre Daten werden lediglich zur Abwicklung der Verlosung erhoben. Ihr Name wird an den Veranstalter weitergegeben, damit die Karten an der Abendkasse hinterlegt werden können. Nach Abschluss der Verlosung werden Ihre Daten gelöscht. Durch Ihre Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden. Was: Paul Panzer – Glücksritter… vom Pech verfolgt

Wann: Samstag, 27. Oktober 2018, 20 Uhr

Wo: Sick-Arena, Neuer Meßplatz 1, 79108 Freiburg

