Umweltethik im Lichte des Koran: Vortrag und Diskussion der Katholischen Akademie Freiburg

Im Rahmen der Reihe „Mensch und Schöpfung“ in Zusammenarbeit mit der Musella-Stiftung für eine sozial-ökologische Zukunft lädt die Katholische Akademie Freiburg am 8. November, 19 Uhr zum Online-Vortrag mit anschließender Diskussion „Umweltethik im Lichte des Koran“ ein. An diesem Abend spricht Prof. Dr. Asmaa El Maaroufi, Professor für Islamische Philosophie an der Universität Münster, zu islamischen Perspektiven auf Umweltschutz.

In einer Zeit der ökologischen Krise wird auch die Frage nach dem Verhältnis von Religion und Umwelt immer brisanter. Welchen Beitrag kann und soll Religion – hier: die Islamische Theologie – leisten? Spielt Umweltschutz im islamischen Denken eine Rolle? Welcher Mehrwert kann durch Rückgriff auf die islamische Geistesgeschichte für die Gesamtgesellschaft erbracht werden? Wo verfehlt man durch die Vernachlässigung muslimischer Stimmen die Möglichkeit eines gemeinsamen Kampfes für Umweltschutz? Diese und mehr Fragen versucht der Abend zu beantworten und verspricht eine spannende Diskussion zu einem der wohl aktuellsten Themen unserer Zeit.

Anmeldung unter: www.katholische-akademie-freiburg.de – im Anschluss wird Ihnen der Link zur online-Teilnahme per E-Mail zugeschickt.