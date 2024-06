Trödeln, feilschen, feiern: Das Flohmarktfest im Juli auf der Habsburgerstraße

Die Habsburgerstraße verwandelt sich am 29. Juni, zwischen 9 und 17 Uhr wieder in ein Paradies für Schnäppchenjäger:innen, Bummelfans und Trödelfreund:innen. Der Straßenflohmarkt versammelt über 200 Aussteller:innen vom Europaplatz bis zur Schänzlestraße auf einer Strecke von 1,4 Kilometern. Für das leibliche Wohl sorgt ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. Somit lädt die Habsburgerstraße auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen Schlendern, Feiern und Schätze finden ein.

Auch dieses Jahr sind ausschließlich private Verkäufer:innen zugelassen – kommerzielle Händler:innen und Neuwaren sind nicht erwünscht. Die Aufbauarbeiten beginnen nach der letzten Straßenbahnfahrt um 8:15 Uhr, um 9 Uhr kann offiziell mit dem Verkaufen gestartet werden. Der Markt schließt um 17 Uhr. Die Abbauarbeiten dürfen erst danach beginnen. Um 18 Uhr muss der Bereich vollständig geräumt sein. Die Einnahmen des Flohmarktes ermöglichen es, die roten “Herrnhuter Sterne” in der Winterzeit beizubehalten.

Weitere Infos: habsburgerstrasse.­de