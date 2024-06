Rude Girl: Das Literaturhaus Freiburg zeigt eine begehbare Comicausstellung

Im Rahmen eines Austauschprogramms unterrichtete Birgit Weyhe aus Deutschland an einem US-College. Während einer Tagung amerikanischer Germanist:innen im Mittleren Westen wird sie mit dem Vorwurf der kulturellen Aneignung konfrontiert: nutzt sie ihre Privilegien als weiße Autorin aus, wenn sie Geschichten über Schwarze erzählt? Sie lernt Priscilla Layne, eine afroamerikanische Germanistik-Professorin mit karibischen Wurzeln kennen. Sie ist ein „Oreo“: zu weiß für die Schwarzen Mitschüler:innen und für die Weißen ist ihre Haut zu dunkel. Als Jugendliche beschließt sie gegen alles zu rebellieren, tritt der Skinhead-Bewegung bei und wird zu einem „Rude Girl“.

In der gleichnamigen Graphic Novel erzählt Birgit Weyhe die Lebensgeschichte der Priscilla Layne – ausgewählt für die Shortlist des „Buch des Jahres“ des Hamburger Literaturpreises sowie nominiert als erster Comic für den Preis der Leipziger Buchmesse 2023 in der Kategorie Sachbuch.

Das Literaturhaus Freiburg inszeniert nun die Ausstellung „Rude Girl“ als begehbares Comic. Zwischen Decke und Boden schwebend, entfalten Weyhes Panels die außergewöhnliche Biographie der Priscilla Layne. Comic-Kino, Leselounge, Mitmach-Stationen und Vinyl-Platten laden zu weiteren Entdeckungen ein.

Rude Girl. Literaturhaus Freiburg, Bertoldstraße 17. Eintritt frei. 27.06.-06.07.2024