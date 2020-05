Kids | Mai 2020 | von Redaktion

Tipps für Kids: Live-Aufführung von “Max und Moritz”

© Artisjok Theater

Das Artisjok-Theater zeigt beim Kinderspezial von kultur-baden am 31. Mai, 11 Uhr das beliebte Stück „Max und Moritz“ mit Puppen nach Wilhelm Busch. Eine Inszenierung, die alle Sinne anspricht: die Federn fliegen, die Pfeife explodiert, das Mehl stäubt, aus dem Sack rieselt das Getreide und in der Mühle wird tatsächlich gemahlen. Das Kinderstück kann am 31. Mai, 11 Uhr auf dem YouTube-Kanal BadenBadenEvents live und virtuell besucht werden.