Film | Mai 2020 | von Redaktion „Looking at the Stars“: kostenloser Stream und anschließender Talk mit dem brasilianischen Regisseur Alexandre Peralta © W-film Filmkunstliebhaber haben am 1. Juni um 20 Uhr die einmalige Chance, den bezaubernden Dokumentarfilm „Looking at the Stars“ kostenlos auf lodderbast.de zu streamen und anschließend beim interaktiven Live-Talk mit dem brasilianischen Regisseur, Alexandre Peralta, mitzuchatten.

Der Dokumentarfilm „Looking at the Stars“ spielt mitten im brasilianischen São Paulo und erzählt von der Ballettschule „Associação Fernanda Bianchini“. Die jungen Frauen und Männer, die hier den klassischen Tanz lernen, sind genauso entschlossen, diszipliniert und voller Hoffnung, wie alle jungen Tänzer. Und sie sind blind. Die weltweit erste und einzige Ballettschule für Blinde baut statt auf Blut, Schweiß und Tränen, auf Berührungen, Gehörsinn und vor allem: Mut. Für Fernandas Tänzer ist die Schule ein sicherer Hafen und die Bühne ein Ort, an dem sie frei und unabhängig sind. Geyza erblindete mit neun Jahren und ist heute Primaballerina und Ballettlehrerin an Fernandas Schule. Wenn sie tanzt, sieht ihr niemand an, wie unsicher sie sich oft in ihrem Alltag fühlt. Die 14-jährige Thalia, die in der Schule oft gemobbt und gemieden wird, ertanzt sich ihre Unabhängigkeit – und hat dabei endlich echte Freunde gefunden. Den Trailer können Sie hier vorab sehen: Livestream: DJ NIght w/ L’IMUNSYSTEM Tipps für Kids: Live-Aufführung von “Max und Moritz” »

Newsletter E-Mail-Adresse Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiere sie. Druckfrisch erschienen: seien Sie informiert über die neuste Ausgabe des Kultur Joker Unsere Printmedien Werbung