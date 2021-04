The Magic Man zu Gast bei den amerikanischen Zauberer-Legenden Penn & Teller aus Las Vegas

Der aus Waldkirch stammende Zauberer und Illusionist Willi Auerbach alias The Magic Man wird am kommenden Freitag, 16. April, 9 p.m. Eastern Time (Samstag, 3.00 Uhr Deutsche Zeit) im US-amerikanischen Fernsehen auftreten. Gemeinsam mit seiner Frau Elena zaubert er bei den amerikanischen Zauberer-Legenden Penn & Teller aus Las Vegas in deren berühmten Fernsehshow “Fool Us”.

Die Sendung “Fool Us” ist wohl die weltweit bekannteste Fernsehserie, die sich ausschließlich mit dem Thema Zauberkunst befasst. Nur wenige Künstler*innen bekommen die Chance dort aufzutreten und sich in diesem Rahmen einem großen zauberbegeisterten Publikum zu präsentieren.

Wegen der Corona-Beschränkungen konnte Willi Auerbach seinen Auftritt leider nicht live im amerikanischen TV-Studio in Las Vegas vorführen. Der Show Akt wurde im September vergangenen Jahres in der Palazzo Halle Karlsruhe aufgezeichnet. In einer Liveschalte nach Las Vegas wurden Auerbach und Elena La Gatta dann für die Sendung von der berühmten Schauspielerin Alyson Hannigan interviewt.

Das Video vom Fernsehauftritt wird in den darauffolgenden Tagen auf dem YouTube Kanal des Magiers hochgeladen und auch über seine Webseite zu sehen sein: www.magic-man.de