Synästhetische Klangerlebnis: Fünf Uraufführungen und acht Improvisationen in der Städtischen Galerie Karlsruhe

Am 27. Juni lädt die Städtische Galerie Karlsruhe gemeinsam mit der Künstlerin Leni Hoffmann zu einem außergewöhnlichen Abend synästhetischen Erlebens ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Sonderausstellung ihrer Sonderausstellung „UBIK_un pezzolino da cielo“ statt.

Für ihre Werkreihe „pizzicato“ wählt Leni Hoffmann die Tageszeitung als Schauplatz und temporäres Atelier. Sie träufelt flüssige Farbe in die laufende Rotationspresse und lässt im Zwiegespräch mit der Maschine eine Endloszeichnung entstehen. Begonnen hat sie diese fortlaufende Werkgruppe 1997, die erstmals 2002 in der Essener WAZ realisiert wurde. Zuletzt wurde 2017 die gesamte Tagesauflage der Stuttgarter Zeitung durch Hoffmanns vierfarbige Endloszeichnung eine Auflage aus 150.000 Originalen. Die Musiker:innen Lukas Döhler, Fredi Erdmann, Christian Ertel, Laura Grießhaber und Mali Liv Golda erlebten die Entstehung dieses Gesamtkunstwerkes live und setzten Hoffmanns Kompositionsaufträge musikalisch um.

So ist Hoffmanns Stuttgarter Intervention nun Auslöser und Inspiration von fünf neuen musikalischen Kompositionen, die am 27. Juni, 18-21 Uhr in der Städtischen Galerie Karlsruhe in den Ausstellungsräumen uraufgeführt werden. Das synästhetische Klangerlebnis wird im zweiten Teil des Abends mit acht Improvisationen im ersten Obergeschoss des Museums fortgeführt. 1994 widmete der australische Schlagzeuger Jeffrey Wegener auf Einladung Hoffmanns erstmals eine musikalische Überlagerung für „Almeyer“ in der David Pestorius Gallery, Fortitude Valley. Nun improvisiert der Schlagzeuger 30 Jahre später erneut für die im Rahmen der Sonderausstellung entstandene Arbeit. Weiterhin entwerfen Michael Turnbull (Berlin), „Kleines Haus“ (Braunschweig / Düsseldorf), Lukas Döhler (Düsseldorf), Fredi Erdmann (Amsterdam), Christian Ertel (Karlsruhe), Laura Grießhaber (Leipzig) und Mali Liv Golda (Amsterdam) aktuelle Improvisationen und erzeugen neue Perspektiven auf Raum, Zeit und Werk.

Weitere Infos: staedtische-galerie.de