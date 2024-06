Männerliteratur: Schulte&Schulte im Carl-Schurz-Haus

Männerliteratur – was soll das denn bitte sein? Anders gefragt: Welche Romanhandlung käme denn ohne sie aus? Bücher für Männer sind doch keine bloße Sparte! So könnte man denken. Merkwürdig eigentlich, denn über die Existenz einer distinktiven „Frauenliteratur“ – „Chick Lit“ – besteht Konsens: Stichwort Bridget Jones. Aber „Männerliteratur“ – verstehen wir darunter eine schmissige Mischung aus testosterongeladenen Alltagsabenteuern und vorgeblich tiefgründigen Reflexionen, erzählt mit einem Humor, der so trocken ist wie die bevorzugte Sorte Whisky unseres Helden? Von Hemingway und Updike über Martin Walser und Botho Strauß bis Jonathan Franzen und Karl Ove Knausgård – was macht den literarischen Knaller für echte Kerle aus?

Das und mehr erörtert das Frauenduett „Schulte & Schulte“ am 13 Juni, 19 Uhr im Carl-Schurz-Haus. Dr. Bettina Schulte war als Kulturjournalistin mehr als zwanzig Jahre leitende Redakteurin im Feuilleton der Badischen Zeitung, Friederike Schulte ist Direktorin des Carl-Schurz-Hauses.

Weitere Infos und Anmeldung: www.carl-schurz-haus.de