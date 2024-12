Stimmungsvoll ins neue Jahr: Das Winterfestival lädt von Dezember bis März ins Kurhaus Bad Krozingen ein

Zu einem abwechslungsreichen und stimmungsvolles Kulturprogramm lädt das Winterfestival der Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen vom 20. Dezember bis 20. März. Zum Auftakt treten die sieben MusikerInnen, die bereits in der Veranstaltungsreihe „JAZZhochDREI“ mit ihren Auftritten begeistert haben, in verschiedenen Formationen auf. Beim JAZZhochDREI Weihnachtsspezial am 20. Dezember, 18 Uhr, sorgen sie für einen unvergesslichen musikalischen Jahresabschluss. Um das Erlebnis abzurunden, findet bereits eine Stunde vor Konzertbeginn die Bewirtung an den festlich gedeckten Tischen im Saal statt. Alle Jahre wieder lädt die „Klingende Bergweihnacht“ am 27. Dezember, 14 Uhr, die größten Stars aus der Schlager- und Volksmusikszene in das Kurhaus ein. Dieses Jahr mit dabei sind Patrick Lindner, Rosanna Rocci, Nadin Meypo, Bianca App und die Geschwister Niederbacher. Sie versprechen ein stimmungsvolles Konzert mit viel Zeit zum Träumen und Abschalten.

Am 31. Dezember, 18.30 Uhr, lädt das Kurhaus-Team herzlich zum Jahreswechsel in den festlich geschmückten Großen Saal ein. Der Silvesterball beginnt mit einem Sektempfang, das anschließende Menü besteht aus einem exklusiven Vorspeisenteller, Hauptgerichten vom vielfältigen Buffet sowie einem Dessertbuffet. Für Musik, Tanz und Stimmung sorgt die „hpweiss-band“. Um Mitternacht verwandelt ein Feuerwerk den winterlichen Kurpark in ein leuchtendes Lichtermeer. Im Anschluss wird ein Sektbuffet mit Mitternachtssnack geboten. Getränke sind im Preis inklusive.

Die Black-Forest-Jazz-Band begeistert am 5. Januar, 16 Uhr, mit Tenorsaxophon, Piano, Bass und Schlagzeug. Gespielt wird ein vielseitiges Repertoire, das von Swing über Mainstream bis zu modernen Jazzstilen reicht. Weltberühmte Hits großer Musicals wie „Evita“, „Phantom der Oper“, „West Side Story“ und mehr werden am 10. Januar, 19.30 Uhr, bei der Musical Night von Leona & Stefan Kellerbauer (Sopran/Tenor) in bunten Kostümen präsentiert. Begleitet werden sie von dem Pianisten Florian Markel. Mit einem vielseitigen Programm begrüßt das Franz Lehár Quartett, mit Zsolt Németh (Klavier), Edina Luczó (Violine), Markus Lechner (Kontrabass) und Matias Pérez (Violine) am 23. Januar, 18 Uhr, das neue Jahr. Geladen ist auch die Sopranistin Michaela Egloff.

Zum Abschluss des Winterfestivals werden am 20. März, 15 Uhr, die Südtiroler Heimatsterne 2025 mit den Stars aus den Dolomiten im Kurhaus zu hören sein. Eine musiaklische Liebeserklärung an ihre Heimat Südtirol.

Tickets: Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. 07633 4008-164 oder unter www.bad-krozingen.info